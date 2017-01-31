Mersin İdmanyurdu, Memduh Özbalta ile Yola Devam Kararı Aldı

TFF 1. Ligi ekiplerinden Mersin İdmanyurdu, dün anlaşmaya vararak, sözleşme imzaladığı Teknik Direktör Ümit Turmuş ile çift taraflı olarak anlaşmayı feshetti. Yönetim, şu anda takımın başında bulunan Teknik Direktör Memduh Özbalta ile yola devam edilmesi kararı aldı.



Kulüp binasında basın toplantısı düzenleyen Kulüp Başkanı Ali Tekin ve As Başkan Mahmut Karak, teknik direktör konusunda açıklamalarda bulundu. Toplantıda konuşan Mahmut Karak, hocayla ilgili belirli bir sürecin olduğunu ifade ederek, "Bilindiği üzere Yusuf Hocamızla anlaşmıştık ve yola onunla devam ediyorduk. Yusuf Hocayla ilgili tahtadan dolayı yolumuz ayrıldı. Biz o boşlukta alt yapıdan sorumlu olan Memduh hocamızın A takıma gelmesini istedik. Çünkü ani bir ayrılık oldu. Bu arada da yeni hocayla ilgili doğru kararı verelim istedik. Biz yeni hocayla ilgili Memduh hocamızın da fikirlerini aldık. Çünkü hocamızda biliyor ki alt yapıdan sorumlu olarak kendisini getirdik ve hocanın olmadığından dolayı da sağ olsun bu kutsal görevi kabul etti ve kırmadı. Memduh hocamızda bütün sorumluluğu alıp bizimle var olduğunu söyledi ve nerede istiyorsanız sizin yanınızdayım dedi. Bizi hiç kırmadan yolumuza devam etti. Sivasspor maçına gelene kadar 1-2 isim kafamızda oluştu. O isimler hakkında da olumlu görüşümüz olmadığı için vazgeçtik. Başkanımız, görüşme yaptığı Ümit Turmuş hocamızı Mersin'e davet etti. Kendisi geldi, görüşme yaptık, Sivasspor maçını izledi. Dün bizim hocayla ilgili karar vermemiz gerekiyordu. Başkanımız benimle konuştu. Yeni hocanın neden olması gerekiyor neden olmaması gerekiyor diye konuştuk. Yaptığımız konuşma neticesinde Memduh hocamızın devam etmesinin daha iyi olacağının kararını almıştık. Çünkü güzel bir hava yakalandı. Biz Memduh hocamıza inandık ve güvendik" şeklinde konuştu.



"Ümit hocanın yaptığı açıklamayı kendisine yakıştırmadım ve çirkin bir beyanat olmuş"



Yeni hocayı kendisinin hiç istemediğini kaydeden Karak, "Ben hocayı hiçbir zaman istemedim. Bunun için de gelen tepkileri görünce bu anlaşmanın ben iptal edilmesi için elimden geleni yapacağım. Kesinlikle bu saatten sonra yeni hocayı kabul etmeyeceğim, başkana da söyleyeceğimi söyledim. Bunun adına da olmayacağına yönelik karar verdik. Bugün Ümit hocanın beyanatı olmuş. Bu açıklamayı kendisine yakıştıramadım ve çirkin bir beyanat olmuş. Ben Memduh hocamla o beyanatta geçen lafı konuşmadım. Ben istememiş olsam zaten Memduh hocamızla çalışmazdık" ifadelerini kullandı.



"Halk, taraftar böyle istiyorsa biz geri adım atabiliriz"



Kulüp Başkanı Ali Tekin de yeni bir hoca getirirlerse taraftardan ve spor camiasından tepki alacaklarını daha önce söylediğini belirterek, "Malatyaspor maçından sonra bana gelen bütün tepkiler, hoca yok mu, siz nasıl yöneticisiniz diye tepkiler aldım. Biz bir risk aldık. Oturduk, değerlendirdik ve o riski almayı düşündük. Tabi ki bizim için seyircimiz, taraftarımız bizlerin baş tacı. Bu kulüp Mersin'in kulübü. Biz egolarımızı tatmin etmek için bu kulübü ziyan edemeyiz. Halk böyle diyorsa, taraftar böyle diyorsa biz geri adım atabiliriz. Biz hiçbir şeye üzülmeyiz. Memduh hocamız bu görevi kabul ettiği için çok teşekkür ediyorum" dedi.



"Ümit hocamız yaptığımız sözleşmenin hiçbir anlamı yoktur dedi"



Şu anda kulübün zaten zor günler geçirdiğini vurgulayan Tekin, "Kulübümüzü yeni bir fesih ile zarara sokmak doğru değil. Bu işi diyalog ile çözmek gerekiyordu. Mahmut Karak Başkanımızın dünkü açıklamasına karşıdaki insanda tepki göstermiş olabilir. Ancak Ümit hocamız beni aradı, hakkında yazı yazıldığını ve bir açıklama yapmak zorunda olduğunu söyledi. Siz bilirsiniz hocam dedim. Birde şunu söyledi. Benim için Mersin İdmanyurdu önemli. Mersin İdmanyurdu'nun devamlılığı önemli. Bu zor gününde bizim gibi insanlar Mersin İdmanyurdu'nun yanında olmalı. Yaptığımız sözleşmenin hiçbir anlamı yoktur. Karşılıklı yırtarız, hiçbir sorunda yoktur kardeşim yolunuz açık olsun dedi. Bende kendisine teşekkür ettim. Ben özellikle Sivasspor maçından sonra zaten tamamıyla Memduh hocamızla yolumuza devam etmemiz gerektiğini söyledim. Bizim için taraftarlar, Mersin önemli. Ben yeni hoca getirilmesiyle ilgili dün inanılmaz derecede tepki aldım. Bu tepki üzerine anlaşma yaptığımız hocayı arayarak, çift taraflı anlaşmayı iptal edelim dedik. Oda bunu anlayışla kabul etti" diye konuştu.



Teknik Direktör Memduh Özbalta ise taraftarlara ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ederek, "Ümit hocanın yaptığı açıklamada, yok Memduh hocanın futbolcularla diyalogu iyi değil, takımda disiplini sağlayamıyor demiş. Yaptırdığımız 12 günlük idman sürecinde hiçbir futbolcum bana karşı saygısızlık yapmadı, tepki göstermedi. Benimle onların iletişimi en üst düzeydeydi. Zaten bunu maçta gösterdiler. Bu konuda Ümit hocamın verdiği beyanatı kendisine yakıştıramadım" şeklinde konuştu. - MERSİN