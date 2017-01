Mersin İdmanyurdu Maçını Kazanmak İstiyoruz"

TFF 1. Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor'un orta saha oyuncusu İrfan Başaran, bu hafta sahalarında karşılaşacakları Mersin İdmanyurdu maçını kazanmak istediklerini, bundan başka bir hedeflerinin olmadığını söyledi.



Başaran, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta golsüz berabere kaldıkları Sivasspor maçında iyi mücadele ettiklerini belirtti.



Karşılaşmada iki puanı kaybeden tarafın kendilerinin olduğunu aktaran Başaran, saha zemininin çok kötü olduğunu ifade etti.



Hedeflerine ulaşmak için çaba sarf ettiklerini dile getiren Başaran, "Bir hedefimiz var. Elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız. Sezon bittiğinde de mutlu sona ulaşacağımıza eminim." diye konuştu.



Başaran, bu hafta sahalarında Mersin İdmanyurdu ile karşılaşacaklarını anımsatarak, "İyi bir takımız. Önümüze maç maç bakıyoruz. Mersin İdmanyurdu her ne kadar alt sıralarda olsa da kaliteli bir takım, iyi oyuncuları var. Ancak Mersin İdmanyurdu maçını kazanmak istiyoruz. Başka da bir hedefimiz ve düşüncemiz yok." yorumunu yaptı.



- "Rakiplerimizle aramızı açmak istiyoruz"



Evkur Yeni Malatyaspor'un orta saha oyuncusu Mehmet Sak ise golsüz berabere kaldıkları Sivasspor maçında iyi mücadele ettiklerini söyledi.



Saha zeminine rağmen ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını aktaran sarı-siyahlı oyuncu, buldukları pozisyonları değerlendiremediklerini kaydetti.



Sak, takım olarak iyi durumda olduklarını belirterek, Sivasspor maçındaki oyunlarının gelecek haftalar için önemli olduğunu ifade etti.



Ligde şu an üst sıralarda önemli bir mücadele olduğunu kaydeden Sak, "Bu mücadelede bizim için önemli bir fikstür var. Bunu en iyi şekilde değerlendirip rakiplerimizle aramızı açmak istiyoruz. Bu fikstürde her şey umduğumuz gibi giderse yolun sonunda şampiyonluk olacak inşallah." değerlendirmesinde bulundu.



Öte yandan, Evkur Yeni Malatyaspor 18. haftada sahasında oynayacağı Mersin İdmanyurdu maçının hazırlıklarına başladı.



İdman öncesinde teknik direktör İrfan Buz, futbolcularla toplantı yaptı. Antrenmana hafif tempolu koşuyla başlayan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından topla çalıştı.