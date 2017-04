Mersin İdmanyurdu İşini Zora Soktu

TFF 1. Ligi'nin 30. haftasında Mersin İdmanyurdu, evinde Eskişehirspor'a 4-0 mağlup oldu. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.



Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü Levent Eriş, maçta konuşulacak pek bir şeyin olmadığını söyleyerek, "Maçta bizim adımıza olumlu konuşacağımız bir şey olduğunu düşünmüyorum. Karşımızda ligin şampiyon adaylarından, oyuncu kalitesi son derece ortada olan bir rakip vardı. Aslında yapmak istediklerimizi becerebilseydik belki de çok daha farklı bir oyun içerisinde olabilirdik. Maalesef tükenmişlik sendromu içerisinde oynayan bir grubun elemanları olarak tabii ki bu mağlubiyet kaçınılmaz oldu. Belki ilk 15-20 dakika içerisinde mücadele etmeye çalıştık. Ancak direnci zaten çok kırık olan, yumuşak olan bir takımız ve golden sonrada çok direnç gösteremeyen, bu direncin karşısında tekrar geri dönme çabasını gösteremeyen bir takım olduğumuz gerçek. Skor olarak ha 1-0 mağlup olmuşsunuz ha 4-0 mağlup olmuşsunuz. Bizim adımıza bizim rakibimiz olmayan bir rakibe karşı bunu değerlendirmenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Yaşanan sıkıntılar bugünün değil geçmişin sıkıntıları. 4 maçımız kaldı. Biz 4 tane müsabakayı Mersin İdmanyurdu formasını hak edecek evlatlarımızla mücadele etmeye çalışacağız. Onurumuzla mücadele eden arkadaşlarımıza formayı teslim edeceğiz. Kimse Mersin İdmanyurdu'nun üzerinde değildir. Ancak çark öyle bir hale gelmiş ki herkes birinin adamı olmuş. Bu çarkın içerisinde yer alanlarda gününü maalesef ki gününü Mersin İdmanyurdu'nda gün etmiş. Burada onur mücadelesi vermeye çalışıyoruz. Bundan sonrası Mersin İdmanyurdu için hayırlı olsun. Biz 4 maçımız kaybedip, rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Top sadece bizim elimizde değil rakiplerimiz de elinde. Çıkmadık candan umut kesilmez" diye konuştu.



Eskişehirspor cephesi



Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli, çok zorlu haftaların yaşandığı günlerde olduklarını kaydederek, "Dış sahada kazanmak ve kazanarak düşüncelerimizi devam ettirmek bizim son derece mutluluk verici. Her şeye rağmen Mersin buradan alacağı puanlarla umudunu belki sürdürecek belki umutlanacaktı. Ancak 2 takımın da 2 önemli hedefi vardı. Bizim yukarıdaki yerimizi sağlamlaştırmak Mersin'in de kümede kalma için 3 puana ihtiyacı. Normalde girdiğimiz pozisyonların belki de bir kısmını değerlendirdik demek doğru olur. Bu kadar güzel bir stadyum, bu kadar güzel bir zeminde hep iddialı bir şehir yaratmasını bekledik. Statlar güzelleştikçe futbola olan insanların ilgisi de artsın diye bekledik ama Mersin bu manada düşündüklerini gerçekleştiremiyor. Mersin benim için önemli bir kent. İlk kez milli formayı giydiğim bir kent. Onların başarılı olmasını her zaman arzu ettim. Böyle bir günde yapacak bir şey yok" şeklinde konuştu.



