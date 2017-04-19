Mersin Idmanyurdu-Elazığspor Maçının Ardından

TFF 1. Lig'in 28. haftasında sahasında Elazığspor'a 2-0 mağlup olan Mersin İdmanyurdu'nun teknik direktörü Levent Eriş, "Son 6 haftaya girerken elbetteki sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Korkup kaçıp, gemiyi terk eden farelerden olmayacağız." dedi.



Eriş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmayı istedikleri bir müsabakada kaybettiklerini söyledi.



Rakiplerinin çok kaliteli bir takım olduğunu vurgulayan Eriş, "İçeride kazanmayı istedik ancak olmadı. Elbetteki kazanmayı isterken sadece rakibin bizi nizami gollerle yenip öyle geçmesini isterdik. Maalesef televizyondan seyrettik ki 3 metre ofsaytla yenilen bir gol var. Bunlar tabii kırılma anlarıdır. Bu kırılma anlarında eğer dikkat etmezseniz bir şehrin canı yanar. Oyuncu grubunun, teknik kadronun acısı büyür. Daha doğru kararlar vermek lazım." diye konuştu.



Maça gelip destek verenlere teşekkür eden Eriş, şunları kaydetti:



"Son 6 haftaya girerken elbetteki sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Korkup kaçıp, gemiyi terk eden farelerden olmayacağız. Öyle bir düşüncemiz de yok. Sonuna kadar da bu kulübü ligde tutmanın mücadelesini vereceğiz. Hakemlerin daha dikkatli olmalarını öneriyorum. Çünkü artık sonu yaklaştıkça şehirlerin kaderleriyle oynanıyor. Kaderleriyle oynanmaması için yeniden düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyorum. Kalan 6 haftanın 5 tanesinin programı geldi hepsi farklı farklı zamanlarda, saatlerde. Yayıncı kuruluş evet ama burada mücadele eden insanlar da var. Onları da biraz dikkate almak lazım."



Eriş, son haftaya kadar mücadelenin içerisinde olacaklarını, pes etmeyeceklerini belirterek, "Bizimle devam etmek isteyenler devam etsin. Etmek istemeyenler, parayı bahane edenler, parayı ön plana çıkaranların hiçbirin artık istemiyorum. İster kümede kalırız ister onurlu mücadelenin sonunda bilmediğimiz girdabın içerisine gireriz. Sonuçta herkes haysiyetiyle mücadele etmek için çalışır, çabalar. Kimseye bu saatten sonra eyvallah diyecek durumumuz yok." ifadelerini kullandı.



Elazığspor cephesi



Elazığspor Teknik Direktörü Bayram Kadir Bektaş da güzel bir mücadele yaşandığını, hem tesisin hem de zeminin çok iyi olduğunu dile getirdi.



Üst üste aldıkları üç galibiyetin ardından durakladıklarını hatırlatan Bektaş, "Çünkü rakiplerimiz ya şampiyonluğa oynayan veya küme düşmemeye oynayan takımlar oluyor. Dolayısıyla kolay maç yok. Biz bugün haklı bir galibiyet aldık. Çok farklı da olabilirdi. Ancak rakibi iyi durdurduk. Açıkları bulduk ve neticede galip geldik." değerlendirmesinde bulundu.



Bu şekilde mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Bektaş, şöyle konuştu:



"Her zaman sahaya yansıtmak istediğimiz futbol budur. 6 maçımız daha var. 18 puan demek. Sonuncu takım play-off veya şampiyonluk mücadelesi veren takımları yenebiliyor bu ligde. Sahada gerekli mücadeleyi gösterince neticesini alabiliyorsunuz. Nefes alma maçımızda hem bizim belki rakibimiz için de senenin en önemli maçlarından biriydi. Çünkü rakibin alacağı 3 puan tamamen alt tarafı karıştırabilirdi ve barajı yükseltebilirdi. Bizim buradan alacağımız 3 puanla artık derin bir nefes alıp kalan 6 maçta belki farklı yerlerde kendimize yer bulabilme şansı bulacağız. Çok önemli 3 puan aldık."