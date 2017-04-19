Mersin İdmanyurdu-Elazığspor: 0-2





STAT: Mersin



HAKEMLER: Barış Şimşek (x), Bülent Gökçü (x), Serdar Diyadin (x)



MERSİN İDMANYURDU: Mihaylov (x)- Adulkadir (x), Enes (x) (Dk.82 Oğulcan), Gökhan (x), Mitrovic (x), Emrah (x) (Dk.46.Mahmut x), Güven (x) (Dk.78 Kudbettin x), Hakan (x), Tita (xx), Tolga (xx), Pedriel (x)



ELAZIĞSPOR: Çağlar (xx)- Hakan Bilgiç (xx), Onur (x), Mehmet (xx), Mehmet Ozan (xx), Çağrı (xx), Silva (xxx), Traore (xxx), Mesut (xx) (Dk.83.Murat), Yousef (xx) (Dk.69 Berk xx), Diarra (xxx) (Dk.89 Timur)



GOLLER: Dk.10, Dk.86 Diarra (Elazığspor)



SARI KARTLAR: Enes, Tolga (Mersin İdmanyurdu) Silva, Mehmet Ozan, Çağrı, Berk, Timur (Elazığspor)



TFF 1'inci Ligde Mersin İdmanyurdu, sahasında Elazığspor'a 2-0 mağlup oldu.



10'ncu dakikada Elazığspor atağında Youssef'in ceza alanına ortasında Diarra, plase bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-1.



36'ncı dakikada Elazığspor atağında Traore kaleci Mihaylov ile karşı karşıya kaldı, vuruşunda top auta çıktı.



37'nci dakikada Tita'nın serbest vuruşta ceza alanına yaptığı ortada savunmanın arasından iyi yükselen Gökhan'ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.



48'inci dakikada orta alanda Pedriel'in düşürülmesiyle kazanılan, serbest atışı kullanan Tita'nın kale önüne yaptığı ortada Enes'in kafa vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.



57'nci dakikada Tita'nın sağdan ceza alanına kestiği topla buluşan Tolga'nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



63'üncü dakikada Tita'nın savunmayı geçerek pasında topla buluşan Pedriel'in vuruşu üst direğin köşesini sıyırarak auta çıktı.



86'nci dakikada Mersin idmanyurdu'nda Mitrovic'in ceza alanı yakınlarında kaptırdığı topla buluşan Diarra kaleci Mihaylov'u da geçerek sert bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-2.



FOTOGRAF - Mersin