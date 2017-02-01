Mersin İdmanyurdu Başkanı Tekin İstifa Etti

TFF 1'nci Lig'de küme düşmeme mücadelesi veren Mersin İdmanyurdu'nun Kulüp Başkanı Ali Tekin görevinden istifa etti.



Yaklaşık 4 ay önce göreve geldiğinde kapalı olan transfer tahtasını açacağı sözünü veren, ancak bunu bayşaramayınca taraftarlarca istifaya davet edilen Ali Tekin, noter aracılığı ile başkanlıktan istifa etti. Tekin, kişisel Twitter hesabından akşam saatlerinde yaptığı paylaşımda başkanlıktan istifa ettiğini ve bir süre sonra yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında yeniden aday olmayacağını açıkladı.



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