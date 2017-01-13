Mersin Hırsızlar Güvenlik Kamerasına Yakalandı

Hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı



MERSİN'de bir çok iş yerlerine girerek hırsızlık yapan 3 zanlı, güvenlik kamerasına yakalandı.



Polis, merkez Akdeniz ve Toroslar ilçesinde kasap ve beyaz eşya dükkanlarında gerçekleştirilen hırsızlık olaylarını araştırmaya başladı. İş yerlerinin kamera kayıtlarını incelemeye alan ekipler, zanlıların hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası olan Ö.D., M.A., F.K. olduğunu belirledi. Polis takibe aldığı şüphelileri Akbelen Bulvarı'ndaki kasaba girince suçüstü yakaladı. 1 ay içerisinde 20'ye yakın iş yerinden hırsızlık yaptığı saptanan 3 zanlının sattığı eşyaları alan R.S. de gözaltına alındı. 4 şüpheli ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.