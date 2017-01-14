Mersin - Görme Engellilerle Empati Için Siyah Bantla Yemek Yediler

Görme engellilerle empati için siyah bantla yemek yediler



MERSİN'de, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen 'Karanlıkta Yemek' adlı farkındalık etkinliğine, protokol üyeleri siyah bantla gözlerini kapatıp yemek yiyerek, görme engellilerle empati kurmaya çalıştı.



Etkinliğe Vali Yardımcısı Cezmi Türk Göçer, Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Burhanettin Kocamaz, KKTC Mersin Konsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu ve davetliler katıldı. Yemekte davetliler ile beraber gözlerine siyah bant takarak yemek yiyen Başkan Kocamaz, etkinliğin görme engelli bireylerin yaşadığı zorlukları anlamak ve onların hayatını kolaylaştıracak çözümler üretmek konusunda anlamlı bir çalışma olduğunu söyledi.



Başkan Kocamaz, "Bu çalışma, görme engeli bireylerle empati kurabileceğimiz ve onların sıkıntılarını paylaşabileceğiz bir çalışma. Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Mersin'i engelsiz bir şehir yapmanın gayreti içerisindeyiz. Bu kadar kısa süre içerisinde problemleri tamamen çözme şansınız yok ama bir yerlerden başlanması gerekiyordu. Hedefimiz Mersin'de yaşayan bütün engelli kardeşlerimizi engelsiz bir kentte yaşatabilmek" dedi.



Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye'de bir ilk olan Engelliler Dairesi Başkanlığı'nı kurarak diğer belediyelere de örnek teşkil edecek bir adım attıklarını ifade eden Kocamaz, 2017 yılında gerçekleştirmeyi planladıkları ve dünyada bir ilk olacak Engelliler Kültür ve Sanat Şenliği'nin müjdesini verdi.



Gözlerindeki siyah bantlar ile yemeklerini yemeye çalışan davetliler ise yemek sonrasında yaşadıkları deneyimleri paylaşarak, görmenin ne kadar önemli olduğunu ve görme engelli bireylerin yaşadıkları zorlukları çok daha iyi anladıklarını ifade etti.