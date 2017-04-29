Mersin Girne Ile Anamur Kardeş Oldu
Girne ile Anamur kardeş olduMERSİN'in Anamur İlçe Belediyesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Girne Belediyesi arasında 'kardeş kent' anlaşması imzalandı.
Girne ile Anamur kardeş oldu
MERSİN'in Anamur İlçe Belediyesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Girne Belediyesi arasında 'kardeş kent' anlaşması imzalandı.
Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen törene Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, KKTC Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, Bingen Belediyesi Kültür ve Turizm Müdürü Dieter Glaab ve Anamur Kardeş Kentler Derneği Başkanı Akif Altınbıçak katıldı. Törende Başkanlar Türe ve Güngördü, kardeş kent anlaşmasını imzaladı. Girne Belediye Başkanı Güngördü yaptığı konuşmada "Anamur ile ilişkilerimiz 1975 yılında başladı ve yaptığımız araştırmada Anamur ile Girne'nin o günden bu yana kardeş olduğunu tespit ettik. O günden bu yana bazı ihmallerden dolayı ilişkiler aksatıldı. Bu ilişkileri pekiştirmek için iki kent arasındaki çıtayı yükseltme kararı aldık. Bugünkü anlaşmada bu kararın bir sonucudur" dedi.
Anamur Belediye Başkanı Türe ise "Girne ile yaptığımız bu anlaşma ile sosyal ve kültürel alanda, tarım ve turizm alanında çok geniş projelerin altına imza atacağız. Anamur Limanı'nın yapılması ile ortak projeler yapacağımıza gönülden inanıyorum" diye konuştu.
Programın ardından Anamur'u gezen heyet, Kaymakam Cengiz Cantürk'ü de ziyaret etti.