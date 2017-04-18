Mersin Girişimci İşadamları Derneği Başkanı İzol Açıklaması

Mersin Girişimci İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Serkan İzol, "Artık ülke olarak referandum gündeminden çıkıp, acilen ekonomi odaklı gündeme odaklanmamız gerek. Türkiye'nin yeni yatırımlara, yeni yatırımların getireceği istihdam oranlarına ve ihracata ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.



İzol, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin önemli bir demokrasi sınavını daha başarıyla tamamladığını ifade etti.



Türkiye'nin istikrardan yana oyunu kullandığını vurgulayan İzol, şunları kaydetti:



"Artık ülke olarak referandum gündeminden çıkıp, acilen ekonomi odaklı gündeme odaklanmamız gerek. Türkiye'nin yeni yatırımlara, yeni yatırımların getireceği istihdam oranlarına ve ihracata ihtiyacı var. Ülke olarak bundan sonraki gündemimizin ekonomi odaklı olması, geleceğimiz açısından önemli. Siyasal ya da sistemsel tartışmaları bir kenara bırakarak yeni yatırımların ülkemize, halkımıza kazandıracaklarını düşünmeliyiz. Ülke ekonomisinin kalkınması adına çalışmalar yapmalıyız. İş dünyası olarak ülkemize karşı hiçbir zaman güvenimizi kaybetmedik. Halkımız demokratik seçimlerini yaptılar, bundan sonra bizim üzerimize düşen çok daha fazla çalışmak. Bugüne kadar devletimizin gücünü arkamızda hissettiğimiz gibi bundan sonra da iş dünyası olarak devletimizin gücünü arkamızda hissetmek istiyoruz."



İzol ayrıca, 5 Mayıs'ta Mersin Girişimci İşadamları Derneğinin 14. kuruluş yıl dönümünü kutlayacağını bildirdi.