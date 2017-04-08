Mersin Feyzioğlu: Bu Anayasa Değişikliğinin Yazarı Maalesef 2010'daki Gibi Küresel Kuklacılardır

Feyzioğlu: Bu anayasa değişikliğinin yazarı maalesef 2010'daki gibi küresel kuklacılardır (2)



HEDEF ATATÜRK'ÜN BİZE ÇİZDİĞİ HEDEFTİR



Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ve Prof. Dr. Süheyl Batum, Mersin'in Silifke İlçesi'nde halka hitap etti. Başbakanın kendilerini siyaset yapmakla suçladığını ifade eden Feyzioğlu, "Eğer Sayın Cumhurbaşkanı bizi duymuş olmak isteseydi biz bugün yollara düşmezdik. Düştüysek Sayın Cumhurbaşkanının ve maalesef Sayın Başbakanın sadece ve sadece kendilerini doğrulayan insanları dinlemek istemeleri sebebiyledir. Oysa biz, doğru bildiğimizi, ne pahasına olursa olsun söylemek zorundayız. Yarına çıkmayacağımız bilsek yine doğruyu söylemek zorundayız. Çünkü evlatlarımızın geleceği, milletimiz söz konusu. Bunun için bir büyük millet Türk milleti, evlatlarımız bedel ödeyeceğine biz bedel ödeyelim. Hedef, Mustafa Kemal Atatürk'ün bize çizdiği hedeftir. Çağdaş uygarlık düzeyinde omuz omuza yürümektir" dedi.