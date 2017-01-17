Mersin - Fetö'ya Finans Sağladığı Iddia Edilen 17 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Fetö'ya finans sağladığı iddia edilen 17 kişi adliyeye sevk edildi



MERSİN'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adına finans sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın 17'si adliyeye çıkarıldı.



Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Mersin'de 46 iş adamının 17-25 Aralık 2013'ten sonra FETÖ faaliyetlerine devam ettiği ve bu örgüte finans sağladığı belirlendi. Başsavcılığın talimatıyla TEM ekiplerince düzenlenen eş zamanlı ilk operasyonlarda 31 kişi gözaltına alındı, adreslerinde bulunamayan 15 kişi hakkında da yakalama kararı çıkartıldı.



İfadeleri tamamlanan 31 şüpheliden 17'si geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.