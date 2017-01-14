Mersin - Et Hırsızları Pusuya Düştü

Et hırsızları pusuya düştü



MERSİN İl Jandarma Komutanlığı'nca kurulan özel ekip, kasapları soyan et hırsızlarını pusu kurup, 5 gün gece gündüz nöbet tutarak yakaladı.



Erdemli İlçesi'nde kısa süreli aralıklarla kasaplara giren hırsızlar toplam 1.5 ton et çaldı. Şikayet üzerine özel ekip kuran jandarma, hırsızların peşine düştü. Ekipler, 2 kez soyulan bir kasabın vitrinine görünecek şekilde et doldurttu ve çevrede önlem aldı. 24 saat bölgede nöbet tutun sivil ekipler, 5'inci gün gece kasaba giren hırsızları suçüstü yakalamak istedi. Hırsızlardan Kemal A.'nın silahla ateş açması sonucu çıkan çatışmada, o sırada işyerine gelen kasap Talip Türkoğlu ayağından yaralandı. Kısa süreni çatışmanın ardından şüpheliler Kemal A. ile yanındaki Ferhat K., Ömer D. ve Muhammet A. yakalandı. Hırsızlıktan elde ettikleri parayla lüks araç kiralayıp, lüks otellerde kalan 4 şüpheli tutuklandı.