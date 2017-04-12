Mersin Erdemli'de Turfanda Kavun Hasadı Başladı

Erdemli'de turfanda kavun hasadı başladı



MERSİN'in Erdemli ilçesinde turfanda olarak yetiştirilen örtü altı kavun hasadına başlandı. Fiyat olarak üreticinin beklentilerini karşılayan kavun, üreticisinin de yüzünü güldürdü.



Erdemli Komisyoncular Derneği Başkanı Fazıl Koşar ve Komisyoncu Muhammet Kaya İlçeye bağlı Şahar Mahallesi'nde serada yetiştirilen ve hasadı yapılan serayı gezerek üretici Bayram Ciğer'den bilgi aldı. Komisyoncular Derneği Başkanı Koşar, Erdemli'de alternatif ürün olarak yetiştirilen örtü altı kavunun yetiştiricinin yüzünün gülmesine neden olduğunu söyledi. Turfanda kavunun halde satış fiyatının kilosu 10 TL'ye kadar çıktığını ifade eden Koşar, "İlçemizde çoğunlukla örtü altında domates yetiştiriciliği yapılıyor. Çiftçimiz Bayram Ciğer ise domatese alternatif olarak bu yıl serasında kavun yetiştirerek, ilk hasadı yaptı. Kavunların yurtiçinde satışına başlanıldı. Alternatif ürün yetiştirerek ürün çeşidinin artmasını sağlayan bu tür çiftçilerimize de teşekkür ediyoruz" dedi.



1 dönüm serada kavun yetiştiriciliği yapan Bayram Ciğer ise, yıllardır domates üreticiliği yaptığını kaydederek, "Bu yılda kavun yetiştirmeye karar verdim. Şuanda ilk hasadımızı yaptık. Kilosu 10 liraya satılıyor. İnşallah bu fiyatlar devam eder ve yüzümüz güler" diye konuştu.