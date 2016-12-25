Mersin Eğitimci Eski Kocanın Suçladığı Anne Konuştu: Çocuklarıma Şiddeti O Uyguluyor

Eğitimci eski kocanın suçladığı anne konuştu: Çocuklarıma şiddeti o uyguluyor



MERSİN'de 4 çocuk babası 41 yaşındaki Som Özbek'in çocuklarını kendine göstermediğini iddia ettiği eski eşi 34 yaşındaki Esra Gürses, suçlamalara cevap verdi. Avukatı Mehmet Habib Ekmekçi ile birlikte açıklama yapan genç kadın, asıl mağduriyeti kendisinin yaşadığını ileri sürdü. Kendisinin değil eski eşinin çocuklarına şiddet uyguladığını ve bu konuda elinde görüntülerin olduğunu belirten Esrar Gürses, 2 milyon liralık tazminat talebinin çok uzun süre önce geri çektiğini, amacının sadece çocuklarını geri almak olduğunu söyledi. Eski eşi gibi özel dil okulu işleten Gürses, çocuklarının üzerinde baskı olduğunu ve asıl şiddeti babanın uyguladığını söyledi.