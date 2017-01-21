Mersin Egemen Bağış: Yeni Anayasa Etkili Bir Türkiye'yi Ortaya Çıkaracak

Egemen Bağış: Yeni anayasa etkili bir Türkiye'yi ortaya çıkaracak



AVRUPA Birliği (AB) eski Bakanı Egemen Bağış, yeni anayasa ve cumhurbaşkanlığı sisteminin güçlü, bölgesinin umudu, lideri ve etkili bir Türkiye'yi ortaya çıkaracağını söyledi.



Mersin'de Diacenter'de düzenlenen 'Yeni anayasa, referandum ve yeni cumhurbaşkanlığı sistemi' başlıklı konferansa AB eski Bakanı Egemen Bağış konuşmacı olarak katıldı. Ak Parti'nin iktidara gelmesi ile birlikte Türkiye'ye bakışın da değiştiğini belirten Bağış, "Ak Parti öncesindeki Türkiye, Batı, NATO, AB ve ABD için çantada keklik bir müttefikti. Yani onlar emreder, Türkiye harfiyen yerine getiren bir yapıya sahihti. Son dönemde Türkiye büyüdü, güçlendi. 2002 yılından beri kişi başına düşen gelirini 3 kat artırabilen ender ülkelerden biri oldu. Eğitimde, emniyette, adalette, ulaşımda, sağlıkta çok önemli hamleler gerçekleşti" dedi.



Yeni anayasanın Türkiye'nin önünü açacağını söyleyen Egemen Bağış, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kabul edilen Anayasa değişiklik paketi çok önemlidir. Bir işyerinde iki patron olursa, orada fitne çıkar. Bir gemide iki kaptan olursa, orada birbirlerine düşürebilirsiniz. Ancak onu teke düşürdüğünüz zaman kişiyi kendisiyle kavga ettirmeyeceğine göre, o olasılık ortadan kalkmış olur. Şu andaki mevcut hükümetimiz 93 yıllık Türkiye Cumhuriyeti'nin 65'inci hükümetidir. Eğer biz rahmetli Atatürk, İnönü'nün ilk dönemlerindeki gibi istikrarlı başkanlık sistemini koruyabilseydik, 65'inci hükümete gelmek 325 yıl sürerdi. Atatürk dönemi örtülü başkanlık sistemiydi, kimse buna itiraz edemez. İnönü'nün ilk dönemi de başkanlık sistemidir, sonradan sulandırılmıştır. Yani sistemin bize attığı 262 yıllık bir kazık var, kayıp var. Hizmet verebilmek, bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız en az 5 yıllık sürelerde imkanınızın, planınızın, programınızın olması lazım. Bizdeki sistem parlamenter sistemde değil, aşure sistemidir. Yaşadığım için biliyorum. Buna da çare bulundu. Gerçekten Meclis'in, hükümeti denetleyebileceği bir mekanizma ortaya çıktı. Güvenoyu yok diyorlar. Halktan daha önemli bir güvenoyu mu olur?"



Anayasa değişikliği ile sistemin değişmeyeceğini belirten Bağış, "Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Bunu değiştirmeye ne kimsenin niyeti var, nede kimsenin gücü yeter. Ama Türkiye milletin iktidarını, milletin iradesinin artık geçerli olduğu bir hükümet sisteminde değişikliğe gidiyor. Türkiye'yi bölecekler, eyaletler oluşturacaklar gibi palavralara ufacık çocuklar bile güler. Halkın seçtiği bir Cumhurbaşkanı, gücünü direk halktan alacak. Görevini iyi yaparsa 2'nci dönem seçilecek" diye konuştu. Konferansın sonunda Akil Gençler Genel Başkanı Delil Ateş, günün anısına Bağış'a bir plaket verdi.