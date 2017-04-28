Mersin'e Yapılan Aydınlatma Yatırımları

Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ), iki yıl içerisinde Mersin'e 19.8 milyon liralık aydınlatma yatırımı yaptı.



Toroslar EDAŞ'tan yapılan çalışmaya göre, ömrünü dolduran aydınlatma ekipmanları yenileriyle değiştirilirken, henüz kullanılır halde olup ancak dış etkenler sebebiyle arızalanan aydınlatma armatürlerininde bakım ve onarımı yapılıyor.



Son 6 ay içinde yürütülen aydınlatma çalışmalarının yer aldığı açıklamada şu bilgilere yer verildi:



"7 bin 751 adet armatür, ekonomik ömrünü tamamladığı için yenilendi. 11 bin 74 adet armatür yanar hale getirildi. 782 mahallede toplamda bin 267 kez, 249 cadde ve bulvara bakım yapıldı.



Dış etkenler sebebiyle hasar gören 10 bin 249 metrelik kablonun onarımı gerçekleştirildi. Mersin'de sürdürülebilir ve kaliteli enerji sağlamak için şebeke ve aydınlatma yatırımları sürdürüyor. 2017 yılında yaklaşık 7.6 milyon liralık aydınlatma yatırımı yapılacak. Toroslar EDAŞ, sorumluluk bölgesinin genelinde yaptığı yatırımlar ve operasyonel iyileştirmeleri hayata geçirmeye ve bu hizmetleri müşterileriyle paylaşmaya devam edecek."