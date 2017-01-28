Mersin'e Hayvan Barınağı Yapılacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi, başı boş kedi ve köpek için Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi yapacak. Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, yaptığı yazılı açıklamada, Toros ilçesi Çamlıdere Mahallesindeki mevcut barınağa ek olarak hizmet verecek merkezin inşasına başladıklarını bildirdi.Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından sahipsiz kedi ve köpeklerin her türlü sağlık, yemek ve barınma ihtiyacının karşılanacağını belirten Kocamaz, şu bilgileri aktardı: "230 dönümlük bir arazide başlayan bu inşaatımız tüm hızıyla sürüyor. Bu araziyi Orman ve Su İşleri Bakanlığından 49 yıllığına kiraladık. Hayvanların her türlü ihtiyaçlarına çözüm üretebilmek için yapılan merkezde, 400 kedi ve yaklaşık bin köpek barınabilecek. Merkezde ayrıca tehlike arz eden türlerden Pitbul, Brezilya Tosa ve Arjantin Dogo gibi sahiplenilmesi ve üretilmesi yasak olan tehlikeli hayvanların ömür boyu yaşayabilecekleri bir ortam sağlanacak." Kocaman, merkezin önümüzdeki aylarda hizmete açılacağını söyledi.