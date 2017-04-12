Mersin'den El Bab ve Cerablus'a 12 Tır Eğitim Yardımı

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, El Bab ve Cerablus bölgelerinde savaş mağduru öğrenciler için toplanan 12 tır eğitim yardımı, dualarla Suriye'ye uğurlandı.



Mersin Valiliği koordinesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında içinde sıra, masa ve kırtasiye malzemelerinin bulunduğu 12 tır yardım toplandı. Toplanan yardım tırları düzenlenen törenle, dualarla El Bab ve Cerablus'a gönderildi. Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önünde düzenlenen törene, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, İl Müftüsü Dursun Ali Coşkun, İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları, ilçe milli eğitim müdürleri ve okul müdürleri katıldı. Törende konuşan Müdür Adem Koca, "Bakanlığımızın organizasyonu çerçevesinde El Bab ve Cerablus kentlerindeki eğitim gören yavrularımıza destek olmak amacıyla 13 ilçemizdeki yaklaşık bin 360 okulumuzdaki eğitim kadromuzun organizasyonu kapsamında ilimizden, onların da eğitime destek olmak amacıyla eğitim malzemeleri topladık. Sıra, tahta ve kırtasiye malzemeleri olmak üzere 12 tırlık malzemeyi El Bab ve Cerablus'a göndereceğiz. Tabi bunun yanında Mersin'de şu anda 18 bin Suriyeli öğrenci de eğitim ve öğretim faaliyetlerinin içinde yer alıyor. Ben şuna inanıyorum ki bizim Suriyeli kardeşlerimize göstermiş olduğumuz hassasiyet, iyilik, yardımseverlik ve sıcaklık bizi kötülüklerden koruyor. Ben inanıyorum ki Suriyeli kardeşlerimize göstermiş olduğumuz samimiyetten ötürü Rabbim 15 Temmuz'daki belayı üzerimizden almış oldu. İyiliğin, doğruluğun, dürüstlüğün, hassasiyetin, samimiyetin mutlaka ilgili yerde karşılık bulacağına, bulduğuna inanıyoruz. Yardım kampanyasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Konuşmaların ardından 12 yardım tırı, dualarla El Bab ve Cerablus'a gönderildi. - MERSİN