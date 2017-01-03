Mersin 'Demokrasi Kavşağı' trafiğe açıldı



MERSİN Büyükşehir Belediyesi'nin ikinci bat-çık projesi olan Demokrasi Kavşağı trafiğe açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, açılışı kendi kullandığı makam aracı ile kavşaktan geçerek yaptı. Kocamaz, sırada Mezarlık-1 Bat-Çık Projesi olduğunu söyledi.



22 BAT-ÇIK PLANLANDI



Resmi açılışın önümüzdeki günlerde yapılacağını ifade eden Başkan Kocamaz, şöyle konuştu:



'Mersin'in en önemli problemlerinden birincisi işsizlik ise ikincisi trafik sorunudur. Trafik sorununun çözümü için önceki yıllarda tedbirler alınması gerekirdi. Ama maalesef bir kent düşünün ki bu kentin imar planı yok, bu kentin ulaşım master planı yok. Üzerinde durduğumuz Okan Merzeci Bulvarı üzerinde 12 tane olmak üzere toplamda 22 tane bat-çık hayata geçirilmesi gerektiği bu ulaşım master planı ile ortaya çıktı. Bugün burada ikincisini araç trafiğine açıyoruz. İleri ki günlerde biraz daha rahat olduğumuzda resmi açılışını yapacağız."



SAATTE 800 ARAÇ



Limonluk Kavşağı olarak başlanan ve 15 Temmuz'un ardından Başkan Kocamaz'ın talebi üzerine Belediye Meclisi'nin kararıyla 'Demokrasi Kavşağı' adı verilen proje için 80 metrelik sondaj çalışması yapıldı. Her biri 21.70 metre uzunluğunda toplam 66 adet prefabrik kiriş yerleştirilen kavşaktan saatte 800 aracın geçmesi planlandı.