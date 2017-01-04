Mersin'deki Selde Kaybolan Miray ve Sultan Hala Bulunamadı

MERSİN'de geçen 29 Aralık'ta meydana gelen sel felaketinde kaybolan 2 yaşındaki Miray Genç ile 25 yaşındaki Sultan Uncu'yu arama çalışmaları havadan, denizden ve karadan yapılan çalışmalarla sürüyor.



Mersin'de 29 Aralık 2016'da meydana gelen sel felaketi nedeni ile kaybolan iki kişinin arama çalışmaları sürüyor. Sel sırasında merkez Toroslar İlçesi'nde suya kapılarak Yalınayak Deresi'ne düşen otomobildeki Serkan ve Fatma Genç çiftinin cesetleri bulunmuş ancak yanlarındaki kızları Miray ile komşuları Sultan Uncu'ya ulaşılamamıştı. AFAD, Mersin itfaiyesi ile polis ve Sahil Güvenlik dalgıçları dere yatağında arama çalışmalarını sürdürürken, ekipler 9 kilometrelik alanda yoğunlaştı.



Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopter ise havadan arama çalışmalarına destek veriyor. Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ndeki 8 dalgıç polis, 2 bin 300 metre uzunluğundaki kanalizasyonda arama yaptı. 2 kişiye dair bir ipucuna rastlanmazken, zorlu arazi koşulları ve su içinde gerçekleştirilen arama çalışmaları ekipleri zorluyor.



'ATEŞ' VE 'BARBY' ARIYOR



Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı'na bağlı Köpek Eğitim Merkezi Ceset Arama ekibine ait 'Ateş' ve 'Barby' adlı dedektör köpekler de arama çalışmaları için getirildi. 'Ateş' ve 'Barby', sabah saatlerinde Yalınayak Deresi'nin Mersin Liman D kapısında denizle buluştuğu bölgede arama yaparken, bir sonuca ulaşılamadı.



Arama çalışmalarını ekiplerle birlikte takip eden, Miray'ın dedesi Ali Kırmızı, "Allah devletimize zeval vermesin. Şu anda torunum Miray ve diğer kadının aranmasına devam ediliyor. Bulunacağına inanıyorum. Ben de her gün ekiplerle birlikte arama çalışmalarına katılıyorum. Polisimiz, Sahil Güvenlik, AFAD elinden geleni yapıyor" dedi. Sel felaketinde selfie çekerken denize düşerek kaybolan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi 19 yaşındaki Soner Yılmaz'ın cesedi 3 gün sonra bulunmuş ve ailesi tarafından toprağa verilmişti.



- Mersin