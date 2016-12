Mersin'deki Sel - Hayatlarını Kaybeden Iki Kişinin Kimlikleri Belli Oldu

Mersin'deki sel nedeniyle debisi yükselen derede bulunan cesetlerin Serkan ve Fatma Genç çiftine ait olduğu tespit edildi.



Kentte meydana gelen sel sırasında Yalınayak Deresi'nde cesetleri bulunan erkek ile kadının kimlik tespitleri yapıldı. Yakınların da teşhis ettiği cesetlerin Serkan ve Fatma Genç çiftine ait olduğu belirlendi.



Yakınlarının beyanları doğrultusunda çiftin arabayla dere yatağındaki bir köprüden geçerken sel sularına kapıldığını değerlendiren Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, çiftle birlikte araçlarındaki küçük yaştaki kızları ile yakınları olan bir kadının sel suyunda kaybolduğu iddiası üzerine arama çalışması başlattı.



Aramalar sırasında Genç çiftine ait olduğu tahmin edilen kıyafetler bulunduğu öğrenildi.



Çalışmaları takip eden Fatma Genç'in babası Ali Kırmızı, gazetecilere yaptığı açıklamada, her sabah kızı ile damadının dere yatağındaki köprüden geçtiğini belirterek, şu an torunu 3 yaşındaki Miray ile araçtaki bir kadının kayıp olduğunu söyledi.



Mersin'de sel sularında biri kadın 2 kişinin cesedi bulunmuştu.