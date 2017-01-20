Mersin'deki Sel

Tarsus ilçesindeki sel felaketi nedeniyle 34 köyde başlatılan hasar tespit çalışmaları tamamlanarak rapor hazırlandı.



Tarsus Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, afet zararının mahallinde tespit edilmesi için görevlendirilen ilçe hasar tespit alt komisyonu tarafından üretici bazında yapılan çalışmalarda, 34 köyde hasar tespit çalışması tamamlanarak rapora dönüştürüldüğü belirtildi.



Açıklamada, hasar tespiti yaptırarak yüzde 30 ve üzerinde zararı olan çiftçilerin, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının ertelemesi talebine ilişkin dilekçelerini 23 Ocak- 24 Şubat tarihinde ilçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne vermesi gerektiği kaydedildi.