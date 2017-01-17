Mersin'deki Sel

Mersin Valisi Özdemir Çakacak, kentte benzer bir sel felaketi yaşanmaması için "Mersin Taşkın Sonrası Eylem Planı"nın hayata geçirilmesi gerektiğini bildirdi.



Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Çakacak, yaşanan sel felaketi sonrası yapılan çalışmalar ve alınması gereken tedbirlerle ilgili DSİ 6. Bölge Müdürü Mevlüt Aydın'dan brifing aldı.



Çakacak, sel sularının neden olduğu afet zararlarının azaltılmasına yönelik olarak DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından eylem planı hazırlandığını aktardı.



Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de bir çalışma yürüttüğü ve çalışmaların bitiminde bir araya geleceklerini ifade eden Çakacak, öncelikli olarak bir daha böyle bir afetle karşılaşılmasının önüne geçilmesini hedeflediklerini kaydetti.



Mersin'de kurum ve kuruluşların bir araya gelip görev dağılımı yapması gerektiğine dikkati çeken Çakacak, şöyle devam etti:



"DSİ Bölge Müdürlüğü koordinesinde Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve diğer ilgili kurum kuruluşların katıldığı bir toplantı düzenleyip, taşkın ile ilgili alınması gereken tedbirler ve yapılacak çalışmalar konusunda görev bölümü yapılması gerekiyor. En kısa sürede bu toplantıyı gerçekleştirelim ve gerek dere yataklarının ıslahı gerekse diğer konularda yapılması gereken çalışmaları belirleyelim. Bir daha böylesi üzücü olayların yaşanmasını istemiyorsak tüm önlemleri almalı, bir an önce 'Mersin Taşkın Sonrası Eylem Planı'nı hayata geçirmeliyiz."