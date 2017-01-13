Mersin'deki Sel

Mersin'in Erdemli ilçesinde geçtiğimiz haftalarda yaşanan sel felaketi ve kar yağışları nedeniyle seraları zarar gören 111 çiftçiye 112 bin lira nakdi yardım yapıldı.



Erdemli Kaymakamı Muhittin Pamuk, Erdemli Ziraat Odasının haftalık meclis toplantısında yaptığı konuşmada, şiddetli yağmur ve kar yağışından dolayı seraları zarar gören 111 çiftçinin durumunu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma Genel Müdürlüğüne bildirdiklerini aktararak Genel Müdürlüğün çiftçilere ödenmek üzere 112 bin lira aktardığını ifade etti. Pamuk, şunları söyledi:



"Bu para kesinlikle zararı tazmin etmek değil yaralarına merhem olmak için. İnşallah bir daha böyle üzücü olaylarla karşılaşmayız. Çiftçilerimiz daha büyük zararlarla karşılaşmaması için sera ve benzeri üretim alanlarını sigorta yapmalarında fayda vardır. Sigortalı olduğu zaman çiftçilerimiz hiç olmazsa büyük bir kayıp yaşamaz ve sigorta sayesinde büyük masraflardan kurtulur. Çiftçilerimizden bu konuda daha duyarlı olmalarını bekliyoruz."



Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin de ilçe genelinde sera ve ürünleri zarar gören 111 çiftçiden sadece 6'sının sigortası olduğunu kaydetti.