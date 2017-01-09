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Mersin'deki Sel
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Mersin'deki Sel

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Mersin'de afetten zarar gören mükelleflerin vergi ve SGK borçlarının erteleniyor.

Mersin'deki Sel

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Mersin'de afetten zarar gören mükelleflerin vergi ve SGK borçlarının erteleniyor. Şu anda bir mahalle hariç tüm mahallelere elektrik veriliyor." ifadesini kullandı.

Elvan, Twitter hesabından Mersin'deki sel felaketine ilişkin paylaşımda bulundu.

Mersin'deki sel felaketinden zarar gören elektrik hatlarının neredeyse tamamının onarıldığını bildiren Elvan, "Mersin'de afetten zarar gören mükelleflerin vergi ve SGK borçlarının erteleniyor. Şu anda bir mahalle hariç tüm mahallelere elektrik veriliyor. Çalışmalarından dolayı EnerjiSA'ya teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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