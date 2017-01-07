Mersin'deki Sel

Mersin'deki selde kaybolan biri çocuk 2 kişiyi arama çalışmaları, Ankara'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin katılımıyla sürüyor.



Kentte 29 Aralık'ta yaşanan selde hayatını kaybeden Serkan ve Fatma Genç çifti ile aynı araçta bulunan 4 yaşındaki kızları Miray ile 25 yaşındaki yakınları Sultan Uncu'yu arama çalışmaları sürüyor.



JAK timleri başta olmak üzere AFAD ve itfaiye ekiplerinin de yardımıyla sürdürülen çalışmalar, aracın düştüğü Yalınayak Deresi'nin yatağında, olay yeri olan Toroslar ilçesinden, derenin denize döküldüğü yer arasındaki 9 kilometre uzunluğunda bir alanda yapılıyor.



Yağış altında yapılan arama çalışmalarında ekipler sazlık ve çamur nedeniyle zor anlar yaşıyor. Kepçe yardımıyla sazlıklar temizlenirken, dereye yatağına inan ekipler yer yer derinliği 4 metreye ulaşan suda özel ekipmanlarla kayıp 2 kişiyi arıyor.



Mersin'de 29 Aralık'ta meydana gelen selde, merkez Toroslar ilçesindeki bir köprüden geçerken suya kapılarak, debisi yükselen Yalınayak Deresi'ne düşen otomobildeki Serkan ve Fatma Genç çifti yaşamını yitirmişti. Çiftin aynı araçta bulunan 4 yaşındaki kızları Miray ve 25 yaşındaki yakınları Sultan Uncu kaybolmuştu.