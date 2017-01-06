Mersin'deki Sel

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut, kentte yaşanan sel nedeniyle mağdur olan üye firmalara kredilerde kolaylık sağlanması için çalışma başlatacaklarını bildirdi.



MTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, MTSO yetkilileri yönetim kurulu başkanı Şerafettin Aşut başkanlığında, 29 Aralık'ta kentte yaşanan sel nedeniyle mağdur olan üyelerine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.



Mezitli, Akdeniz ilçesi, Tırmıl Sanayi Sitesi ve Mersin Toptancı Hal Kompleksi gibi selden en çok zarar gören bölgelerde faaliyet gösteren esnafı ziyaret eden yetkililer, zararın en aza indirilmesi için yürüttükleri çalışmaları ve sel mağdurlarının yapması gerekenleri anlattı.



Aşut, ziyaretlerde yaptığı konuşmada, vergi dairelerine verilecek beyannamelerde yaşanan zararın yazılabilmesi için vergi dairesinden rapor çıkarılması gerektiğini belirterek, vergi dairesinden alınacak rapora ek olarak işyerleri sigortalı firmaların, sigorta şirketlerine başvurmaları, ayrıca itfaiyeden de bir rapor almaları gerektiğini aktardı.



Mahkemelerden tespit raporu alınmasının tazmin sürecindeki anlaşmazlıklar için faydalı olabileceğini ifade eden Aşut, şunları kaydetti:



"Oda olarak mağduriyeti hafifletebilmek adına birtakım çalışmalar yürütüyoruz. Önümüzdeki süreçte mağdur olan üyeler için aidatlara yönelik kolaylıklar sağlayacağız. Bu dönemde destek kredilerinin önemini daha da arttı. TOBB Nefes Kredisi uygulamasından selzedelerin öncelikli olarak yararlanması için bankalarla görüşeceğiz. Mersin Halinde yaşanan mağduriyet için de Mersin Büyükşehir Belediyesi ile bir görüşme yapacağız. Biz yanınızdayız. Ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazırız. İş gücü kayıplarınız için de yetkililerle görüşüyoruz. Hep beraber çözüm bulmaya çalışıyoruz."