Mersin'deki Sel

Mersin'de selde kaybolan biri çocuk 2 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor.



Kentte meydana gelen selde hayatını kaybeden Serkan ve Fatma Genç çiftinin aynı araçta bulunan 4 yaşındaki kızları Miray ile 25 yaşındaki yakınları Sultan Uncu'yu arama çalışmaları devam ediyor.



AFAD, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, itfaiye ve polis ekiplerinin merkez Toroslar ilçesindeki Yalınayak Deresi yatağında yaptığı arama faaliyetlerine, Emniyet Genel Müdürlüğünden gönderilen 2 dedektör köpek ve uzman ekip de katıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü bünyesindeki 9 dalgıç ise dere ve derenin denize döküldüğü yerlerdeki arama çalışmalarını sürdürdü.



Aile yakınları ve gönüllü vatandaşların da destek verdiği çalışmada, şu ana kadar herhangi ize rastlanmadı.



Mersin'de 29 Aralık'ta meydana gelen selde, merkez Toroslar ilçesindeki bir köprüden geçerken suya kapılarak, debisi yükselen Yalınayak Deresi'ne düşen otomobildeki Serkan ve Fatma Genç çifti hayatını kaybetmişti. Çiftin aynı araçta bulunan 4 yaşındaki kızları Miray ve 25 yaşındaki yakınları Sultan Uncu kaybolmuştu.