Mersin'deki Sel

Mersin'de, yağışlarla oluşan selin ardından özçekim yaparken denize düşen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Soner Yılmaz'ın cesedine ulaşıldı.



Kentte 29 Aralık'ta meydana gelen selin ardından Adnan Menderes Bulvarı'ndaki iskelede özçekim yaparken suya düşen üniversite öğrencisi Yılmaz'ın bulunması için deniz ve havadan yürütülen çalışmalara, bugün de devam edildi.



Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı dalgıçları, iskelenin ayaklarına yakın noktadaki kayalıkların arasında Yılmaz'ın cesedini buldu.



Ekipler tarafından bota alınan ceset, getirildiği Mersin Marina'dan ambulansa konularak otopsi için Mersin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Gencin ailesi, acı haber üzerine gözyaşlarına hakim olamadı.



Bu arada, aynı gün sel sırasında merkez Toroslar ilçesindeki bir köprüden geçerken suya kapılarak debisi yükselen Yalınayak Deresi'ne düşen otomobilde hayatını kaybeden Serkan ve Fatma Genç çiftinin aynı araçtaki 4 yaşındaki kızları Miray ile 25 yaşındaki yakınları Sultan Uncu'yu arama çalışmaları sürdürülüyor.