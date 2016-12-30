Mersin'deki Sel

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'deki selde hayatını kaybeden Serkan ve Fatma Genç çiftinin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.



Elvan, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde oluşturulan kriz masasındaki toplantının ardından önce esnafı ziyaret etti. Daha sonra selde hayatını kaybeden Serkan ve Fatma Genç çiftinin ailesine taziye ziyaretinde bulunan Elvan, başsağlığı diledi.



Bakan Elvan burada yaptığı konuşmada, felaket nedeniyle mağdur olan tüm vatandaşlara yardım elinin uzatılacağını söyledi.



Taziye ziyaretinin ardından Kazanlı Mahallesi'ndeki Esirzade Taziye ve Toplantı Merkezi'nde üreticilerle bir araya gelen Elvan, Mersin'in 1 yılda aldığı yağışın 3'te 1'ini dün 6,7 saatte aldığını söyledi.



Bahçeler, seralar ve tarlaların sular altında kaldığını belirten Elvan, şöyle konuştu:



"Bazı konutlarımız da sular altında kaldı. Bunlardan daha acısı 5 kardeşimizi kaybettik. Ürünle ilgili sıkıntılarımız var, ama hepsinden önemlisi 'mala olsun da canımıza bir şey olmasın' diye söyleriz. Gerçekten bu 5 kardeşimizin bazılarına henüz ulaşılamadı. Bizim için büyük bir acı, keder. Sizin arazilerinizin nasıl bu suyla, afetle karşı karşıya kaldığını gördüm. Seralarımızı gösterdiler tamamıyla tüm araziler sular altına kalmış. Bununla ilgili olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüz çalışmaya başladı, hasar tespit çalışması başladı. Tüm hasar tespit çalışmaları yapılacak ve inşallah sizlerin mağduriyetini bizler gidermeye çalışacağız. Mağdur olduğunuzu, mağduriyetinizi biliyoruz. Hele hele bankalardan çok sıkıntı çektiğinizi biliyoruz. Bizim görevimiz size hizmet etmek. Onun için arkadaşlarım sizden bahsettiğinde 'Mutlaka gidip görelim' dedim."



Elvan, daha sonra Adanalıoğlu Mahallesi'ndeki üreticilerle bir araya geldi. Üreticilerin sıkıntılarını dinleyip notlar alan Elvan, tüm mağduriyetin giderileceğini söyledi.



Bakan Elvan, son olarak yoğun yağış nedeniyle bir okula sığınan Suriyeli vatandaşları ziyaret etti.