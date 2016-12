Mersin'deki Sel

AFAD Başkanvekili Mehmet Halis Bilden, Mersin'deki selle ilgili, "Şu an çok önemli bir sorun yok ancak saat 00.00'dan sonra kuvvetli bir yağış bekleniyor." dedi.



Bilden, merkez Akdeniz ilçesinde selden zarar gören alanlardaki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, kentte dün gece yarısından itibaren kuvvetli bir yağışın görüldüğünü hatırlattı.



Mersin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve diğer kurumların yaşanan durum karşısında üzerilerine düşeni yaptığını belirten Bilden, araçların arazide çalıştığını bildirdi.



Bilden, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın durumu yakından takip ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:



"Yollarımız kapanmıştı onları açtık. Mersin'de şu an çok önemli bir sorun yok ancak saat 00.00'dan sonra kuvvetli bir yağış bekleniyor. O yağışa göre vatandaşlarımızın hareket etmesini istiyoruz. Çok acil işi olmayanın sokakta olmamasını tavsiye ediyoruz. Maalesef 2 can kaybımız oldu. Bir de genç kardeşimiz denizde kayboldu. Onu arama çalışmalarını yürütüyoruz. Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığından helikopter gelecek. Yarın sabah helikopterle aramaya devam edeceğiz."



Koordinasyon merkezinin 24 saat esasıyla çalıştığını vurgulayan Bilden, yardım talebi olanların 112 hattını aramalarını istedi.