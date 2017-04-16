Mersin'deki maçta arbede çıktı



Mersin Süper Amatör Play-off BAL liğine çıkma maçında çıkan olaylarda 1'i futbolcu olmak üzere 4 kişi yaralandı.



Mersin Süper Amatör Play-off BAL ligine çıkma maçında, şampiyonluk mücadelesi veren Mut İdman Yurdu Belediye Spor'un kendi sahasında, Anamur Belediye Spor'la 1'1 berabere kalması sebebiyle çıkan arbadede sonucu,1'i futbolcu olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.



Mut İlçe Stadı'nda oynanan maçta taraftarların taş ve türibinde bulunan koltukları kırarak saha içerisindeki futbolcuların üzerlerine fırlattı. Fılatılan taşlardan birinin,Mut İdman Yurdu futbolcusu Fırat Bektaş ile 3 taraftarın kafasına isabet etti. Yaralılara ilk müdahale saha içerisinde yapılırken,futbolcu Bektaş, ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırdı.



Polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu arbede önlenirken,Mut İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, seyircileri sakinleştirerek uyarılarda bulundu.