Mersin'deki Kar Yağışı

Mut ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı zarar gören zeytin ağaçları için hasar tespit çalışmalarına başlandı.



İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Mut ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilçedeki 23 Mahallede bulunan 16 bin 900 dekarlık alanda hasar tespit çalışmalarına başlandı.



İlçe genelinde etkili olan kar yağışından dolayı yoğun kar birikintileri oluşurken, zeytin ağaçlarının kar yağışı sonrası dallarında zararlar oluştuğu belirlendi.



Ekipler bin 485 çiftçiye ait zeytin ağaçlarında yaptıkları çalışmalarda yüzde 30 ile 80 arasında zarar tespit etti.



İlçe genelinde yaklaşık 600 bin zeytin ağacı olduğu öğrenildi.