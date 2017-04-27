Mersin'deki İhaleye Fesat Karıştırma Davası

Mersin Büyükşehir Belediyesinde geçmiş dönemde bazı ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla haklarında dava açılan, eski Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan'ın da aralarında yer aldığı tutuksuz 48 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanıkların bir kısmı ve avukatları katılırken, Macit Özcan gelmedi.



Mahkeme savcısı, sanıklardan Macit Özcan, Abbas Sayılır, İlker Özcan, Erol Avgören, Tolga Avgören, Metin Akray ve Cengiz Akray hakkında yakalanma kararı çıkarılarak tutuklanmalarını, sanıkların kefalet ücretinin geri verilmesi ve adli kontrol taleplerinin reddedilmesini de istedi.



Mahkeme heyeti, savcının tutuklama talebini reddederek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



Olayın geçmişi



Mersin Büyükşehir Belediyesinin önceki yönetimi döneminde ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 35 zanlıdan aralarında Özcan'ın oğlu ve 2 kardeşinin de bulunduğu 15 kişi tutuklanmıştı.



Mersin 3. Sulh Ceza Hakimliğine yapılan başvuru sonrasında sanıklardan Özcan'ın oğlu İlker ile kardeşleri Sacit ve Tacit Özcan'ın 500'er bin lira, müteahhit Metin Akray'ın ise 250 bin lira kefaletle, diğer 11 zanlının da adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmişti.



Operasyon kapsamında Macit Özcan hakkında verilen yakalama kararı, avukatının itirazı sonucu kaldırılmış, yurt dışında bulunan Özcan daha sonra Mersin'e dönmüştü. İlk duruşmada, tutuksuz yargılanan 48 sanık hakkındaki adli kontrol kararları kaldırılmıştı.