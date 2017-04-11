Mersin'deki Fetö/pdy Operasyonu

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan İl Jandarma Komutanlığında görevli 3 astsubay çavuş tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığında görev yapan ve FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan gözaltına alınan jandarma astsubay çavuşlar E.K, H.K.O. ve H.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Toros Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 3 zanlı adliyeye sevk edildi.



Zanlılar savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları 4. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.