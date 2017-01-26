Mersin'deki Fetö Davasının İlk Duruşması Sona Erdi

Mersin'de FETÖ soruşturma kapsamında haklarında dava açılan ve aralarında dönemin Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Haluk Tunçsu ile Özel Kalem Müdürü Hüdaverdi Aydoğdu'nun da bulunduğu 11'i tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması sona erdi.



Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesinde haklarında 10 yıldan ağırlaştırılmış müebbete kadar hapis cezası istenilen 11'i tutuklu 32 sanığın yargılandığı davaya sanıkların bir kısmı ile avukatları katıldı. Hatay ve Osmaniye'deki cezaevlerinde bulunan Genel Sekreter Tunçsu, Özel Kalem Müdürü Aydoğdu ve danışman Erkan Karaaslan'ın da aralarında bulunduğu 8 sanık, duruşmada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yaptı.



Davada tutuksuz yargılanan Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Sanal'ın, mahkemede verdiği ifadede, kendilerine yönelik operasyonun, tüm Türkiye'deki FETÖ operasyonlarını itibarsızlaştırmak amacıyla yapıldığını ileri sürdüğü öğrenildi.



3 gün süren duruşmanın sonunda mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Cahit Taş ile Sami Yıldız'ın tahliyesine karar verdi. Tutuksuz yargılanan sanıklar hakkında ise adli kontrol kararı verilirken, duruşma şubat ayına ertelendi. - MERSİN