Mersin'deki Cezaevinde Çıkan Arbedede 3 İnfaz Koruma Memuru Yaralandı

Mersin E Tipi Kapalı Ceza ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda asker ile cezaevi personeli arasında çıkan arbedede 3 infaz ve koruma memurunun yaralandığı bildirildi.



Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, yaptığı açıklamada, Mersin E Tipi Kapalı Ceza ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda saat 08.00 sıralarında, gündüz ve vardiya personelini getiren araçların kurum bahçesine giriş yaptığı esnada, Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığında görevli 2 uzman çavuş, 5 asker ve 3 cezaevi personeli arasında çıkan arbedede, A.A., N.T. ve M.S.A. isimli infaz ve koruma memurlarının yaralanarak hastaneye kaldırıldığını belirtti.



Olayda göz yaşartıcı gaz kullanıldığını, başka herhangi bir silah kullanılmadığını vurgulayan Ercan, olayla ilgili adli ve idari tahkikatın başlatıldığını kaydetti. - MERSİN