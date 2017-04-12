Mersin'deki Bombalı Saldırının 18 Şüphelisi Adliyede (2)

2 KİŞİ TUTUKLANDI



Mersin'de polise yönelik bombalı saldırının ardından düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 18 kişi, savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, 2 şüphelinin tutuklanmasına, 6'sı adli kontrolle olmak üzere, 16 şüphelinin ise serbest bırakılmasına karar verdi.



Aynı saldırı ile ilgili gözaltına bulunan terör örgütü PKK ile ilişkisi bulunduğu belirlenen 10 kişinin sorgusunun ise sürdüğü bildirildi.