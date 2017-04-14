Mersin'de "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" Projesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mersin Gençlik ve Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Mersin Deniz Ticaret Odası iş birliğinde hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesinin ilk bölümü tamamlandı.



Mersin Deniz Ticaret Odasından yapılan yazılı açıklamaya göre proje kapsamında şubat-mayıs ayları arasında imkanları kısıtlı toplam 200 lise öğrencisine, 2 aylık periyotlar halinde yüzme eğitimi verildi. Yaşları 14 ila 19 arasında değişen öğrenciler, toplam 16 saat yüzme eğitimi aldı.



Antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlere katılan öğrenciler, haftanın 2 günü, 50'şer kişilik gruplar halinde yüzme öğrendi. Mersin Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen eğitimde, öğrencilerin havuz ve okul transferleri Mersin Büyükşehir Belediyesinin proje için tahsis ettiği otobüslerle gerçekleştirildi.



Öğrencilerin eğitim süresince kullanacakları yüzme köpüğü, şort, mayo, bone, havlu, terlik ve malzeme çantalarıyla günlük kumanyaları da Mersin Deniz Ticaret Odası tarafından tedarik edildi.



Projenin ilk periyodunun tamamlanmasının ardından bu dönemde kursa katılan Zeytinlibahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 100 öğrencisi, başarı belgelerini aldı.