Mersin'de Ysk Protestosu

MERSİN'de, CHP"nin çağrısı ile bir araya gelen partili ve sivil toplum örgütü üyeleri, Yüksek Seçim Kurulu'nun kararını slogan atarak protesto etti.



Merkez Akdeniz İlçesi'nde bulunan Özgür Çocuk Parkı içerisinde yapılacak protesto gösterisine katılanlar, polis tarafından üzerleri arandıktan sonra alana alındı. 'Faşizme karşı omuz omuza', 'Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz' sloganları atan yaklaşık 200 kişi, daha sonra hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı okudu. Ellerinde 'Hayır bitmedi daha yeni başlıyor', 'Bu seçim meşru değildir' ve 'Geleceğimizi tek adama teslim etmeyeceğiz' yazılı dövizler taşıyan eylemciler, referandum sonuçlarının şaibeli olduğunu iddia ettiler. Gösteride tek tek söz alarak düşüncelerini katılımcılarla paylaşan sivil toplum örgütleri temsilcileri, yaşanan sürecin hukuksuz olduğunu öne sürdüler. Bir süre slogan atan eylemciler, daha sonra olaysız şekilde dağıldı.



- Mersin