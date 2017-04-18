Mersin'de Ysk Protestosu

MERSİN'de, CHP"nin çağrısı ile bir araya gelen partili ve sivil toplum örgütü üyeleri, Yüksek Seçim Kurulu'nun kararını slogan atarak protesto etti.



Barış Meydanı'nda toplanan yaklaşık 300 kişi, İzmir Marşı'nı okuyup, 'Faşizme karşı omuz omuza, 'Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz' ve 'Hırsız, yandaş, YSK' sloganları attı. 'Bu kavga faşizme karşı', 'Hayır biz kazandık', 'Teslim olmayacağız' yazılı dövizler taşıyan eylemciler, referandum sonucuna itiraz etti. Sloganlar ve dövizlerle tepkilerini gösteren eylemciler, daha sonra olaysız şekilde dağıldı.



- Mersin