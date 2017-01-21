Mersin'de, "Yeni Anayasa" Konulu Konferans

Akil Gençler Platformu tarafından Mersin'de düzenlenen "Yeni anayasa, referandum ve yeni cumhurbaşkanlığı sistemi" konulu konferansa eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış konuşmacı olarak katıldı.



Dia Center Konferans Salonunda yapılan etkinliğe, AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Erçik, Akil Gençler Genel Başkanı Delil Ateş ile çok sayıda partili ve davetli katıldı.



Konuşmacı olarak konferansa katılan eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, halkın seçtiği bir cumhurbaşkanının gücünü direk halktan alacağını ve görevini iyi yaparsa ikinci dönem için de seçilebileceğini söyledi.



Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin, "Türkiye'nin önü çok aydınlık. Bu millettin kendi seçtiği cumhurbaşkanı artık hem yetkili hem etkili olacak ve o kendi ekibiyle Türkiye'nin önünü açacak kararları alacak. Ama bize düşen görevde bu referandumda çok çalışmak" diyen Bağış, halkın seçtiği bir cumhurbaşkanının gücünü direk halktan alacağını ve görevini iyi yaparsa ikinci dönem için de seçilebileceğini belirtti.



Aynı sistemin bugün Fransa'da var olduğunu anımsatan Bağış, "Fransa'da Sarkozy gitti başarılı olamadı aday olmasına rağmen seçilemedi. Holland geldi başarılı olamadığını kendi de gördü, 'Ben aday olursam imkanı yok rezil olacağım' dedi ve aday olmayacağını ilan etti. Obama geldi ilk dönem iyi işler yaptı, ikinci kez seçildi. İkinci dönem eline yüzüne bulaştırdı. Kendi Dışişleri Bakanı Hillary Clinton kendi partisinin adayı kaybetti. Hiçbir siyasi tecrübesi olmayan Trump, medyaya, iş dünyasına, siyasi elitlere ve kendi partisinin içindeki siyasi güçlere rağmen söke söke geldi başkanlığı aldı ve ne dedi, 'Ben siyasetimi milletimle yaparım.' Aynı bizim iktidara geldiğimiz dönem gibi." ifadelerini kullandı.



Bağış sözlerini şöyle sürdürdü:



"Mersin'den rekor bir netice bekliyorum. Hem AK Parti hem de MHP bu konuda üzerine düşeni yapacaktır. İnşallah bir daha bu ülkede kimse koalisyon kelimesini kurmak zorunda kalmayacak. Çünkü başkanlık sisteminde koalisyon diye bir şey yok. Dikkat edin ne zaman Türkiye'de koalisyon olmuşsa bu ülke geriye gitmiştir. Ne zamanda güçlü, tek parti iktidar olmuşsa Türkiye ileri gitmiştir. Bundan sonra artık biz hep ileriye gideceğiz. Evet sıkıntılar yaşıyoruz ama bunlar kutlu bir doğumun sancıları. Yeni bir Türkiye doğuyor. Güçlü, bölgesinin umudu, lideri ve etkili bir Türkiye ortaya çıkıyor. Çok farklı bir döneme giriyoruz. Bakın artık dünyayı liderler yönetiyor. Bugün bütün dünyada Putin, Trump ve Erdoğan isimleri biliniyor."



15 Temmuz



Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), PKK ve DEAŞ'ın aynı beyin tarafından yönetildiğini söyleyen Bağış, "Türkiye Büyük Millet Meclisini, Cumhurbaşkanlığı Külliyesini ve Özel Harekat Dairesi Başkanlığını bombalayan o uçaklar ne acıdır Ermenistan uçağı değildi. Suriye yada Yunan uçağı değildi. Sizin vergilerinizle satın alınmış, size ait olan, sizin kendi uçaklarınızdı. Milletin üstüne giden o tanklar düşman tankı değildi. Bize ait olan tanklardı. Kendi vatandaşını tarayanlar maalesef bizim ordumuzun mensuplarıydı ve ne dediler, 'Darbe başladı mı müezzinler camiye bile gitmez' dediler ama sabahlara kadar durmadı. Bu millette 'Ben demokrasimi korumak için canımı bile veririm' dedi ve başkomutanının çağrısına kulak vererek milyonlar sokaklara taştı." şeklinde konuştu.



Bağış, konuşmasının ardından davetlilerin sorularını cevapladı.