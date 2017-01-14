Genelkurmay Başkanlığı, Mersin'in Mut ilçesi Söğdözü yaylasında mahsur kalan 2 kişinin, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait arama kurtarma helikopteri ile kurtarıldığını bildirdi.
Genelkurmay Başkanlığı, Mersin'in Mut ilçesi Söğdözü yaylasında mahsur kalan 2 vatandaşla ilgili bilgilendirmede bulundu.
Konuyla ilgili açıklamada, "4 Ocak'ta Mersin'in Mut ilçesi Söğdözü yaylasında mahsur kalan 2 vatandaş, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir arama kurtarma helikopteri ile kurtarılarak, Mersin'de hazır bekleyen 112 ekiplerine teslim edildi." ifadeleri kullanıldı.
Kurtarma operasyonuna ait fotoğraf ve görüntüler de paylaşıldı.
Mersin'de Yaylada Mahsur Kalan 2 Kişi Helikopterle Kurtarıldı
Genelkurmay Başkanlığı, Mersin'in Mut ilçesi Söğdözü yaylasında mahsur kalan 2 kişinin, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait arama kurtarma helikopteri ile kurtarıldığını bildirdi.
Genelkurmay Başkanlığı, Mersin'in Mut ilçesi Söğdözü yaylasında mahsur kalan 2 kişinin, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait arama kurtarma helikopteri ile kurtarıldığını bildirdi.
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