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Mersin'de Yaylada Mahsur Kalan 2 Kişi Helikopterle Kurtarıldı

Mersin'de Yaylada Mahsur Kalan 2 Kişi Helikopterle Kurtarıldı

Genelkurmay Başkanlığı, Mersin'in Mut ilçesi Söğdözü yaylasında mahsur kalan 2 kişinin, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait arama kurtarma helikopteri ile kurtarıldığını bildirdi.

Mersin'de Yaylada Mahsur Kalan 2 Kişi Helikopterle Kurtarıldı

Genelkurmay Başkanlığı, Mersin'in Mut ilçesi Söğdözü yaylasında mahsur kalan 2 kişinin, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait arama kurtarma helikopteri ile kurtarıldığını bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığı, Mersin'in Mut ilçesi Söğdözü yaylasında mahsur kalan 2 vatandaşla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Konuyla ilgili açıklamada, "4 Ocak'ta Mersin'in Mut ilçesi Söğdözü yaylasında mahsur kalan 2 vatandaş, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir arama kurtarma helikopteri ile kurtarılarak, Mersin'de hazır bekleyen 112 ekiplerine teslim edildi." ifadeleri kullanıldı.

Kurtarma operasyonuna ait fotoğraf ve görüntüler de paylaşıldı.

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Genelkurmay Başkanlığı, Mersin, Vatan, Mut
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