Mersin'de Yaylada Mahsur Kalan 2 Kişi Helikopterle Kurtarıldı

Konuyla ilgili açıklamada, "4 Ocak'ta Mersin'in Mut ilçesi Söğdözü yaylasında mahsur kalan 2 vatandaş, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir arama kurtarma helikopteri ile kurtarılarak, Mersin'de hazır bekleyen 112 ekiplerine teslim edildi." ifadeleri kullanıldı.



Kurtarma operasyonuna ait fotoğraf ve görüntüler de paylaşıldı.