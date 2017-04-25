Mersin'de Yaşlı Kadının Evinden 4 Kamyon Çöp Çıktı

Mersin'de emekli eczacı olan yaşlı bir kadının evinden, 4 kamyon dolusu çöp çıktı.



Mahalle sakinlerinin şikayetini değerlendiren Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle 5315 Sokak'taki emekli eczacı A.A. adlı kadına ait iki katlı binada yaptığı incelemede, içi çöp dolu çuvallar, sokaklardan toplanmış küflü ve paslı eşyalar ile poşet ve kağıttan oluşan çöp yığınlarıyla karşılaştı. Temizlik ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yapılan ortak çalışmada evdeki atıklar ve çöp yığınları temizlendi. Evden yaklaşık 4 kamyon dolusu çöp çıkarılırken, bina Büyükşehir Belediyesi tarafından haşereye karşı ilaçlandı. Aynı kadına ait evden daha önce de birçok kez çöp çıkarıldığı belirtildi.



Akdeniz Belediye Başkanı Hamdi Bilge Aktaş, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin 24 saat görev başında olduğunu ve vatandaşların çöp ev ve benzeri şikayetlerini bildirebileceklerini söyledi. - MERSİN