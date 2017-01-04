Mersin'de "Yaralar" Sarılmaya Çalışıyor

Mersin'de geçtiğimiz hafta etkili olan kuvvetli yağışların beraberinde getirdiği sel nedeniyle başta tarım arazilerinde olmak üzere kentte oluşan olumsuzluğun giderilmesi için çalışmalar devam ediyor.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde Vali Yardımcısı Cezmi Türk Göçer başkanlığında oluşturulan kriz masasından yönetilen çalışmalar kapsamında, 301 araç ve bin 185 personelle selin zararlarının giderilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.



İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün raporuna göre, 29 Aralık 2016'da başlayan kuvvetli yağışta, bir günde metrekareye 177,4 kilogram yağış düştü.



Mersin'in bir yıllık yağışının 3'te 1'ine tekabül eden yağışlar nedeniyle zarar gören kent merkezinde ve ilçelerde 6'sı ağır hasarlı bin 141'i konut ve 275'i iş yeri olmak üzere bin 416 yapıda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden 60 personel ve 48 destek ortağı çözüm personeli hasar tespit çalışması yaptı.



Çalışmada bin 141 konutta 4 milyon 526 bin 300 lira zarar tespit edilirken, iş yerlerinde ise 9 milyon 390 bin 930 lira hasar oluştuğu belirlendi.



Bu arada, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından konutlarla ilgili "Acil yardım ödeneği" kapsamında 2 milyon lira talep edildi.



En büyük zarar tarım arazilerinde



Sel ve su baskınları nedeniyle en çok zarar gören alanlar, kent merkezi ve ilçelerindeki tarım arazileri olurken, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından merkez Akdeniz ilçesinde 43 bin 600 dekar, merkez Yenişehir ilçesinde 2 bin dekar, merkez Mezitli ilçesinde 27 dekar, Tarsus ilçesinde 90 bin 877 dekar ve Silifke ilçesinde 100 dekar olmak üzere toplamda 136 bin 604 dekar alanda hasar tespit edildi.



Öte yandan il genelinde 4 bin tavuk ve 665 küçükbaş hayvan telef olurken, 535 arı kovanı sular altında kaldı.



Vergi Dairesi Başkanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, hasar tespit edilen 136 bin 604 dekarlık alanın zararının 116 milyon 73 bin 573 lira olduğu belirlendi. 150 kişilik ekibin yürüttüğü hasar tespit çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.



Mersin Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünün (MESKİ) yaptığı çalışmada da altyapı hasarının 4 milyon 974 bin 926 lira olduğu kaydedilirken, karayollarındaki yol ve köprülerde 3 milyon 150 bin lira, demiryollarında ise 940 bin lira zarar tespit edildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan çalışmada ise sel sularından etkilenen kent merkezi ve ilçelerdeki 156 okulda, 3 milyon 618 bin lira zarar olduğu anlaşıldı.



Suların tahliye işlemleri sürüyor



Selde taşan derelerde çalışmalar devam ederken, su baskınları nedeniyle zarar gören tarım alanlarında 31 personel, 15 pompa ve 15 iş makinesi ile su tahliye işlemlerine devam ediyor.



Çalışmalar kapsamında dere yatakları temizlendi, yağışların başladığı 29 Aralık'ta durdurulan Berdan Barajı enerji santralinin 2 ünitesinden biri tekrar faaliyete sokuldu.



Mağdurlara yardım eli uzatıldı



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünden yardım amaçlı 946 bin 618 lira kaynak aktarılırken, bir mağazadan talep edilen 2 bin çocuk montu, 2 bin ayakkabı ve 2 bin çorap, selden zarar gören Suriyeli sığınmacılara teslim edildi.



Ayrıca, Akdeniz ilçesinde bin, Toroslar'da 200, Tarsus ilçesinde de 300 mont, ayakkabı ve çorap dağıtılmak üzere Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıflarına teslim edildi.



Akdeniz ilçesindeki Adanalıoğlu Mahallesi'nde 750 kişiye gıda ve kumanya yardımı yapıldı, burada çadırlarda kalan 250 tarım işçisine ile Huzurkent Mahallesi'nde çadırlarda kalan 100 tarım işçisine kumanya dağıtıldı.



Öte yandan, Akdeniz ilçesinde 365 haneye 244 bin 400 liralık nakdi yardım ile aynı hanelerdeki 210 kişiye battaniye, 200 kişiye gıda paketi dağıtıldı.



Toroslar ilçesinde 168 haneye 131 bin 900 lira, Mezitli ilçesinde 51 haneye 76 bin 500, Erdemli ilçesinde 19 haneye 7 bin 550 lira nakdi yardım yapıldı, Yenişehir ilçesinde 50 haneye 144 bin 250 bin lira nakdi, 10 haneye ise toplam 7 bin lira değerinde yatak alındı, ayni yardım yapıldı.



Tarsus ilçesinde çadırlarda yaşayan tarım işçileri ile Suriyeli sığınmacılar, spor salonu ve pansiyon gibi yerlere yerleştirildi, bu kişilere battaniye ile sıcak yemek dağıtıldı.



Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 12 ekip ile 4 merkez ilçede 956 aile ile yüz yüze görüşme yapılırken, selde yakınlarını kaybeden ve mağdur olan ailelere, psikososyal ve maddi destek verildi.



Toplam 449 aileye sosyoekonomik destek sağlanacağı çalışmada, selden etkilenen ve çocuğu olan ailelere ekonomik destek yardımı kapsamında 2 bin 600 lira yardım yapılacak.



Vali Çakacak'tan inceleme



Öte yandan, Vali Özdemir Çakacak, beraberindeki Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge Müdürü Mevlüt Aydın ve İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Kanat ile selde zarar gören tarım arazilerini ve su tahliye pompa istasyonlarındaki çalışmaları inceledi.



Tüm ekiplerin çiftçilerin yaralarını sarmak için temizleme ve tahliye çalışmalarını 24 saat esasına göre, yoğun bir şekilde sürdürdüğünü vurgulayan Çakacak, DSİ 6. Bölge Müdürlüğü tarafından mevcut pompalara ilave olarak getirilecek 6 pompa ve jeneratörler sayesinde çalışmaların daha da hızlanacağını kaydetti.