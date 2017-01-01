Mersin'de Vatandaşlar Karda Piknik Yaptı

Erdemli ilçesinde havanın güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar, yeni yılın ilk gününde kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerde piknik yaptı.



Kent merkezinde metrekareye 170 kilogram yağmur ve yüksek kesimlerde ise yaklaşık 1.5 metre yüksekliğinde kar yağışının ardından hava şartlarının normale dönmesiyle vatandaşlar karda piknik yaptı.



Erdemli ilçesine bağlı Aydınlar, Tozlu, Güzeloluk mahallelerinde piknik yapan vatandaşlar karda kayıp tatilin tadını çıkarttı. Vatandaşların karın olduğu yüksek kesimlere ilgi göstermesi zaman zaman ulaşımının aksamasına neden oldu.