Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 66 kilogram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, doğu illerinden temin ettikleri esrar maddesini Mersin'e getirip sokak satıcıları aracılığıyla parklarda ve okul önlerinde satmaya açışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



Şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, zanlıların "öncü" ve "artçı" şeklinde temin ettikleri 2 hafif ticari araçla yüklü miktarda uyuşturucu madde getirecekleri bilgisine ulaştı.



Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Serbest Bölge gişelerinde önlem alan ekipler, 2 aracı da durdurdu. Narkotik dedektör köpekle araçlarda yapılan aramada, 23 paket halinde toplam 66 kilogram esrar ele geçirildi.



Olayla ilgili araçlardaki 4 kişi, gözaltına alındı.