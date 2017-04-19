Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.



Yenişehir ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışma ve araştırmalar sonucunda araç ve ev kiralama yöntemini kullanarak uyuşturucu madde temini yapan ve piyasaya süren şüpheli S.E'yi takibe aldı.



Şüphelinin kamyonetiyle Mersin tren garı önünde bekleme yaptığı sırada operasyon düzenleyen ekipler, S.E'yi gözaltına aldı.



Araçta yapılan aramada 5 kilo 800 gram esrar maddesi ele geçirdi.



Gözaltına alınan şüpheli S.E. ile bağlantısı olduğu belirlenen B.O., F.O. ve C.K. yakalandı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.