Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu

Mersin'de düzenlenen iki ayrı operasyonda toplam 191 kilo 960 gram esrar ele geçirilirken, 6 zanlı tutuklandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı Narkotik timleri, Doğu illerinden Mersin'e getirilecek uyuşturucunun pazarlanacağı yönünde alınan istihbarat üzerine çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalar kapsamında 7 Ocak'ta yapılan operasyonda 111 kilo 980, 9 Ocak'ta ise 79 kilo 980 gram olmak üzere toplam 191 kilo 960 gram esrar ele geçirildi.



Yapılan operasyonlar sonucu yakalanan 6 şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.